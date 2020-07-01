Гран-при кинофестиваля "Зеркало" получил индийский фильм "Назир" режиссера Аруна Картика

ИВАНОВО, 1 июля. /ТАСС/. Индийский фильм "Назир" режиссера Аруна Картика отмечен Гран-при XIV кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который проходил в онлайн-формате в Ивановской области с 25 по 30 июня. Победителя объявили актриса Ольга Сутулова и председатель жюри, режиссер Фред Келемен.

Ведущими церемонии закрытия были актеры Юрий Колокольников и Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова-младшего, для которой участие в фестивале стало ее первым появлением на публике. Сам Картик, как и все лауреаты этого года, на церемонии вручения присутствовал онлайн. Режиссер признался, что счастлив, что его фильм понравился зрителям и жюри.

"Я бы хотел поздравить фестиваль с тем, что вы все-таки смогли его провести. И это такой мощный посыл, это возможность всем понять, что кино остановить невозможно, несмотря ни на что", - сказал Картик.

Фильм "Назир" в рамках конкурсной программы представили ивановским зрителям в первый день фестиваля. В центре сюжета - история мусульманина Назира, который сутками работает на рынке в Индии, чтобы прокормить семью. Назир вынужден жить в атмосфере нетерпимости, несмотря на это он не теряет оптимизма и в свободное время пишет стихи и любовные послания жене.

Свою награду вручило также жюри молодых критиков "Голос". Ее получил фильм режиссеров Мины Милевой и Веселы Казаковой "Кот в стене". Этот же фильм отметило жюри кинозрителей. Специальный приз за весомый вклад в кинематограф Андрея Тарковского получил Михаил Лещиловский - режиссер монтажа, работавший над последней картиной Тарковского "Жертвоприношение". Приза за лучшую режиссуру удостоена режиссер Фернанда Валадес за картину "Без особых признаков". Первый приз "За профессиональные достижения" получил фильм Алехандро Телемако Таррафа "Одинокая скала".

Программный директор смотра Андрей Плахов отметил, что несмотря на то, что "Зеркало" впервые за 14 лет проходило в онлайн-формате, "фестиваль удалось сделать почти настоящим". "Я это почувствовал, когда присутствовал на заседаниях жюри, хотя члены жюри были кто в Тель-Авиве, кто в Берлине, кто в Софии. Тем не менее, все мы были вместе и ощущали ту ностальгию по настоящему общению, которого нам сегодня так не хватает, когда все заперты все в своих квартирах в разных частях света. И тем не менее, мы все в одной кинематографической комнате", - сказал Плахов.

Президент кинофестиваля Сергей Бодров поздравил команду смотра с успехом и выразил уверенность, что следующий фестивальный год будет не менее интересным.

О фестивале

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" был учрежден правительством Ивановской области в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения советского режиссера и ежегодно проводится в регионе при поддержке Минкультуры РФ. В этом году фестиваль впервые проходил в онлайн-формате. За шесть фестивальных дней было показано более 30 фильмов в пяти программах, из фестивальной студии в прямой эфир вышло 33 выпуска. Гостями эфиров стали Федор Бондарчук, Данила Козловский, Тимур Бекмамбетов, Николай Картозия, Юрий Норштейн и многие другие.