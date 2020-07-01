Монтажера фильмов "Дылда" и "Сталинград" пригласили в американскую киноакадемию

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Американская академия киноискусств, присуждающая премию "Оскар", представила во вторник список деятелей, которым предложено войти в ее ряды, в их числе российский монтажер Игорь Литонинский, работавший над фильмами "Дылда" (2019) и "Сталинград" (2013). Перечень опубликован на сайте академии.

В общей сложности в список вошли 819 деятелей кино, в том числе актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры, звукооператоры, композиторы. Как отмечается, 45% из них - женщины. 49% являются представителями 68 стран. Полный список этих государств не приводится. В заявлении констатируется, что 39% приглашенных - это лица из "этнических и расовых общин, которые не являются в достаточной степени представленными".

В группу включены 75 номинантов на "Оскар", в том числе 15 человек, которые были удостоены этой премии. В случае, если все лица, которые получили приглашения, примут их, они станут членами академии позже в этом году.

Американская академия кинематографических искусств и наук была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro - Goldwyn - Mayer ("Метро - Голдвин - Майер") Луиса Майера в 1927 году. Изначально организация должна была решать трудовые споры, однако вскоре после ее создания появилась идея вручать от лица академии престижные премии в области кино.

Первая церемония вручения наград состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе в зале отеля Hollywood Roosevelt.