Умер актер Виктор Проскурин

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Заслуженный артист России Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Об этом в среду сообщила его жена Ирина Хонда на своей странице в Facebook.

"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", - пишет Ирина.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Б. Щукина и получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Получил известность в московских театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе К. Симонова.

Стал широко известен массовому теле- и кинозрителю после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме "Большая перемена" и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана". Среди запомнившихся киноперсонажей Проскурина - Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса" (экранизация "Бесприданницы" А. Н. Островского), Новиков из "Военно-полевого романа" и другие.

С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в театре "Ленком", затем участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой. В 1982 году актеру присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году награжден орденом "За вклад в развитие культуры России".