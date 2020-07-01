МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Филиалы Музея Москвы, Музей археологии Москвы и Музей истории Лефортово, откроются для посетителей 2 июля. Первый корпус Музея Москвы на Зубовском бульваре начнет работу с 17 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

С середины марта Музей Москвы и его филиалы были закрыты для посетителей из-за ситуации, связанной с коронавирусом. С 16 июня открыт третий корпус Музея Москвы на Зубовском бульваре с постоянной экспозицией "История Москвы для детей и взрослых" и выставкой "Остоженка: проект в проекте", а также Центр Гиляровского с выставкой "Илья Ильф - одесский москвич! Писатель с фотоаппаратом".

"Со 2 июля начинают работу филиалы Музея Москвы, Музей археологии Москвы и Музей истории Лефортово. 17 июля начнет работать первый корпус Музея Москвы на Зубовском бульваре. Посетители смогут увидеть выставку "Истории, которых не было" и новую экспозицию "Москва. Великая пустота", - рассказали в пресс-службе.

Музей археологии Москвы располагается в семи метрах под землей, на месте крупных археологических раскопок на Манежной площади. В нем можно увидеть устои белокаменного моста начала XVII века (одного из самых ранних в Москве), оружие стрельцов Стремянного полка, фигурки человека и рыбы времен палеолита, погребальные украшения средневековья и вещи первых жителей Кремля.

Музей истории Лефортово - единственный в Москве музей, посвященный одному району. Музей показывает историю развития района от времен Немецкой слободы до промышленных предприятий XX века. На постоянной экспозиции представлена одежда из обмундирования армии в эпоху Петра I, аптечные и медицинские предметы XVIII века, несколько разделов посвящены Якову Брюсу и Франсуа Лефорту, соратникам императора.

В пресс-службе отметили, что филиалы Музея Москвы будут работать по новому графику: Музей археологии Москвы будет открыт с 12:00 до 20:00, Музей истории Лефортово - с 11:00 до 19:00. Посещение проходит по полуторачасовым сеансам, всего в день предусмотрено четыре сеанса, после каждого из них помещение дезинфицируется. Количество посетителей ограничено. Для Музея истории Лефортово - до 10 человек единовременно, для Музея археологии Москвы - до 20 человек. Организовано экскурсионное обслуживание. Ограничение по количеству человек в группе для Музея археологии Москвы - до четырех человек, для Музея истории Лефортово - до пяти человек.