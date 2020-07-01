Пушкинский музей открыл продажу онлайн-билетов на выставки

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина открыл в среду продажу онлайн-билетов. В частности, можно приобрести билеты на выставки "От Дюрера до Матисса" и "Тату", сообщает пресс-служба музея.

Пушкинский музей, как и другие учреждения культуры, с середины марта был закрыт для посетителей из-за ситуации с пандемией. Вновь свои двери он распахнет 10 июля.

"Онлайн-билеты можно купить на сайте начиная с 1 июля. Первые проекты, которые увидят зрители, - выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина" в Главном здании и "Тату" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков", - говорится в сообщении.

Выставка "От Дюрера до Матисса" охватывает пять веков истории европейского рисунка - с конца XV до середины XX века. Экспозиция "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина" объединила работы таких художников, как Альбрехт Дюрер, Никола Пуссен, Рембрандт, Питер Пауль Рубенс, Карл Брюллов, Эдгар Дега, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Казимир Малевич, Марк Шагал. В обычное время для сохранности работ экспонирование графики может длиться не трех месяцев. Как поясняли ТАСС в музее ранее, так как выставка была закрыта для посещения, то работы не подвергались воздействию света, а многие из них и вовсе закрыты крафтовой бумагой. Поэтому есть возможность продлить проект, это не скажется на состоянии произведений. Выставку можно будет увидеть до 1 ноября.

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков продолжится показ выставки "Тату", которая открылась 3 марта и принимала посетителей в течение двух недель. Это совместный проект Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака. Выставка рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников. Выставка будет работать до 27 сентября.

Новые правила посещения

В музее напоминают о новых правилах посещения. Билеты продаются по сеансам - их рекомендуется купить заранее. Льготы на билеты сохраняются - билеты любой категории можно оформить на сайте. Часы работы музея продлены. С 10 июля Главное здание и Галерея будут открыты каждый день, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00. Вход на последний сеанс - с 19:45 до 19:59.

Войти в Главное здание можно только через центральный вход со стороны ул. Волхонка, выйти - только через подъезд со стороны Колымажного переулка. Сервис ускоренного прохода временно отменен. При входе в музей осуществляется бесконтактная проверка температуры тела у каждого посетителя. Также необходимо носить маску и соблюдать дистанцию.

"Мы подготовили безопасные маршруты по музейным зданиям: обращайте внимание на указатели и навигацию на полу и стенах и следуйте по указанному маршруту. Для удобства можно будет скачать карту с маршрутами на свое электронное устройство", - говорится в сообщении.