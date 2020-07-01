Государственный исторический музей открылся для посетителей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) открылся в среду, он был закрыт для посещения с середины марта из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. Одним из первых посетителей стала министр культуры РФ Ольга Любимова, экскурсию для нее провел директор музея Алексей Левыкин.

"Мы благодарны руководству, всем сотрудникам Государственного исторического музея, что они оперативно одними из первых среди крупнейших федеральных музеев подготовились к открытию и сегодня вновь приняли посетителей, пусть и пока в несколько ограниченном формате. Хочу отметить слаженную работу коллектива по обеспечению санитарной безопасности и созданию максимально комфортных условий для наших граждан, которые наконец возвращаются. Это долгожданный день, конечно, для всех нас, особенно для сотрудников музея и тех первых 200 человек, которые с утра уже пришли в музей", - отметила Любимова в беседе с журналистами.

Она обсудила с директором ГИМ рекомендации для музеев, разработанные Роспотребнадзором совместно с Минкультуры России. "Мы обсудили, как в дальнейшем может развиваться экспозиционная деятельность, исходя из ситуации, как будут выглядеть первые группы. Сегодня это группы самые небольшие - по пять человек, чтобы сохранять ту самую дистанцию, о которой мы так много говорили. И вот теперь очень важно, что Государственный исторический музей первым открылся, посмотреть, как это работает, насколько действительно комфортно будет работать сотрудникам, руководителям", - сказала Любимова.

По ее словам, сейчас нужно понаблюдать за тем, как проходит работа музеев при новых правилах. Возможно, в будущем удастся увеличить число групп и количество человек в них. "Плюс, конечно, отдельная часть работы каждого музея, особенно подобного рода - наших крупнейших площадок. Это корректировка экспозиционной деятельности исходя из той ситуации, с которой мы столкнулись. Достаточное количество планов будет перенесено, но состоятся те самые выставки, которые мы так ждали", - добавила министр культуры РФ.

Первые выставки

"Сейчас идет корректировка, мы стараемся не потерять ничего. Будем очень аккуратно растягивать яркие проекты, чтобы уже действительно в нормальных условиях, не боясь ничего. Сегодня - первый шаг", - сказал Левыкин.

Он напомнил, что продлена выставка "Фаберже и придворные ювелиры". Музей открывает свои основные комплексы. Это главное здание, Музей 1812 года, Покровский собор, Палаты бояр Романовых. Кроме того, мы пролонгировали выставку Фаберже, которая пользовалась огромным успехом в конце прошлого года, когда мы ее открыли. Мы ее будем держать до ноября, чтобы компенсировать", - рассказал директор музея.

19 июня состоялось открытие выставки "Медики в годы Великой Отечественной войны". Вход для медицинских работников на нее будет бесплатным. "Мы ее полтора года назад задумали, и когда началась борьба с коронавирусом, когда фактически шел повтор этого подвига, врачи опять отдавали свои жизни, мы открывали эту выставку. Она посвящена в первую очередь медикам, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, но заканчивается она уже новыми экспонатами, которые уже мы получили - предметами, связанными с борьбой с коронавирусом", - рассказал Левыкин.

В ближайших планах - выставка работ Федора Рокотова. "Рокотова мы откроем, не будем переносить. Открывать мы ее будем в конце июля - начале августа. Исторический музей обладает уникальной коллекцией Рокотова. Мы в течение нескольких лет проводили тщательную реставрацию, все его знаменитые работы отреставрированы. Кроме того, мы хотим показать то, что никто не видел. Очень часто произведения Рокотова были примером. Они были примером для гравюр, они были примером для копий, которые очень часто выставлялись в помещичьих усадьбах. Думаю, эта выставка будет популярна", - сказал Левыкин.

Выставки с музеями Италии

Государственный исторический музей, который отметит 150-летие в 2022 году, готовит несколько проектов с итальянскими музеями. Левыкин рассказал, что музей надеется показать произведения Караваджо.

"У нас же все-таки юбилейные годы, и мы наметили целую серию выставок между итальянскими музеями и Государственным историческим музеем. Мы будем проводить выставки в Италии. Первый проект - с Брешией. За ней пойдет Генуя, мы попытаемся попросить их представить Караваджо", - сказал Левыкин.

Также планируется показать музыкальные инструменты работы знаменитых мастеров.

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