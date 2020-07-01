Минкультуры начало формирование реестра частных музеев

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ приступило к формированию реестра частных музеев. Стратегическая программа их развития может быть представлена летом, сообщила журналистам в среду министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Безусловно, мы заинтересованы в интеграции частных музеев в культурное пространство страны и максимальном использовании их возможностей. Сейчас мы приступили к формированию реестра частных музеев", - сказала Любимова.

Она добавила, что ведется соответствующий мониторинг с участием Союза музеев России, Ассоциации частных музеев России, а также региональных властей. "Не хочу предвосхищать события, но мы рассчитываем уже летом публично представить стратегическую программу развития частных музеев России", - сказала министр культуры РФ.

В конце мая Минкультуры РФ сформировало рабочую группу по поддержке организаций культуры в пандемию. Рабочая группа под руководством заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой и статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой занимается подготовкой предложений о дополнительной помощи федеральным государственным учреждениям и федеральным государственным унитарным предприятиям в сфере культуры, возможной поддержке акционерным обществам в сфере кинематографии, акции которых находятся в собственности РФ, негосударственным театрам и музеям.