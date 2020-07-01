Аукцион "Искусство в помощь" в поддержку врачей и художников принес почти 1,9 млн рублей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Благотворительный онлайн-аукцион "Искусство в помощь", средства от которого направят на поддержку врачей и художников, принес почти 1,9 млн рублей, сообщает пресс-служба компании Smart Art, организовавшей торги.

"Вчера завершился наш благотворительный аукцион "Искусство в помощь". Мы признательны всем, кто принял в нем участие и помогал нам в ходе подготовки и организации. С молотка ушли все 17 лотов, а суммарная выручка составила 1 857 000 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что работы отдельных авторов, таких как Света Шуваева, Александр Повзнер и Арсений Жиляев, превысили стартовую стоимость в несколько раз. "Мы рады, что сможем помочь врачам и закупить средства индивидуальной защиты в больницы Иркутска, Кургана, Подмосковья и Ярославской области, которые сейчас остро нуждаются в помощи. Часть средств мы направим художникам, которые предоставили свои работы для аукциона и с большой радостью восприняли результаты и ваши усилия", - добавили организаторы.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,4 млн человек, около 510 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 645 405 случаев заражения, выздоровел 422 931 человек, умерли 9 536. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.