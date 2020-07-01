Минкультуры объявило прием заявок на соискание театральной премии имени Федора Волкова

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Региональные театры, а также театральные деятели могут подать заявку на соискание премии правительства РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте Министерства культуры РФ в среду.

"Премия включает в себя диплом лауреата, почетный знак лауреата и денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей. <...> Ее обладателями могут стать региональные театры, театрально-зрелищные организации и творческие работники за заслуги в развитии профессионального театрального искусства", - говорится на сайте.

Отмечается, что выдвигать соискателей могут федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.

Премия имени Федора Волкова существует 20 лет, за это время она была вручена Театру имени Федора Волкова, Норильскому заполярному театру драмы, Воронежскому театру имени А. В. Кольцова, "Коляда-театру" и другим коллективам. Среди лауреатов премии народный артист России Наум Орлов, художественный руководитель театра балета Евгений Панфилов, художественный руководитель Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов, руководитель Пермского театра "У Моста" Сергей Федотов и многие другие.

Решение о присуждении премии будет приниматься правительством РФ на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий правительства РФ в области культуры, создаваемого Минкультуры.