Пожар не повредил несущие конструкции здания и механизм сцены во владимирском театре

ВЛАДИМИР, 1 июля. /ТАСС/. Несущие конструкции Владимирского академического театра драмы не пострадали из-за пожара, по предварительным данным, не выявлено повреждений механизмов сцены. Об этом в Facebook в среду написала директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

Пожар площадью 500 кв. м произошел в здании театра 29 июня. По предварительной версии, он начался из-за нарушения правил безопасности при проведении электротехнических работ во время ремонта. В результате возгорания повреждены сцена театра, частично зал и фойе. Пострадал мужчина 1969 года рождения, он был госпитализирован в тяжелом состоянии и переведен в ожоговый центр в Нижний Новгород.

"[Осмотр показал], что не поврежден конструктив театра, наш дом устоял. Что очень важно - при визуальном осмотре не выявлено повреждений конструкций механизма сцены под самой сценой и конструкций на колосниках", - написала она, отметив, что пока системы не протестированы, так как здание обесточено.

По данным Бирюковой, полностью сохранено фойе первого этажа, цеха, костюмерные, гримерные помещения, малая сцена театра. Почти полностью сохранилось паркетное покрытие в верхнем фойе. При этом пострадал зал, осветительное и звуковое оборудование, кресла, опалены стеновые деревянные панели, под температурным воздействием и при тушении поврежден остекленный фасад.

"Сегодня важнейшая наша задача - поддержать коллектив театра, наших артистов, организовать для них площадки работы, чтобы они могли встречаться со зрителями, ведь за время пандемии все и так по этим встречам очень соскучились. В ближайшее время театр опубликует реквизиты счета, на который могут перечисляться благотворительные пожертвования на восстановление", - добавила директор департамента, отметив, что пожар в театре стал большим горем для культурного сообщества региона.

За последние годы в театре была проведена большая работа по реконструкции зрительного зала - к сезону 2015 года в фойе и буфете была полностью заменена мебель, создан новый занавес с изображением Золотых ворот. Кроме того, были заменены кресла в зрительном зале. На реконструкцию сцены в 2016 году из бюджета было выделено около 100 млн рублей, благодаря полностью замененной механике у театра появились новые постановочные возможности.