Исторический музей за первый день работы посетили около 750 человек

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Государственный исторический музей, который открылся в среду после ограничений, связанных с коронавирусом, в первый день работы посетили 745 человек. Об этом сообщила ТАСС начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга музея Мария Лемигова.

С середины марта ГИМ, как и другие учреждения культуры, был закрыт из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. "Сегодня музей посетили 745 человек. Мы благодарим всех, кто выбрал наш музей для первого визита после завершения карантина, это большая радость - видеть посетителей в залах музея, наблюдать за их эмоциями. Музей - живой организм, он создан для людей и немыслим без них", - сказала Лемигова.

Музей будет работать без выходных, также продлены часы работы. Исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и выставки доступны с 10:00 до 21:00. Территория Покровского собора открыта ежедневно с 9:00 до 19:00, а сам собор начал принимать первых посетителей с 1 июля по сеансам с 10:00 до 19:00. Палаты Бояр Романовых также работают без выходных с 10:00 до 19:00.

Посетительские потоки максимально разведены, на входах в музей установлены санитайзеры, вход сотрудников и посетителей - после обязательного замера температуры. Обязательным для всех посетителей и сотрудников музея является ношение масок и перчаток, приобрести маски можно и в сувенирных киосках музея, экскурсии, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, возможны для групп до пяти человек. В музее подчеркивают, что цены на билеты и экскурсионное обслуживание повышаться не будут. Билеты рекомендуется купить заблаговременно на сайте музея, в исключительных случаях возможна покупка в музейной кассе.

Ранее стало известно, что администрацией музея принято решение продлить сроки работы выставки "Фаберже и придворные ювелиры". Экспозиция, посвященная мастерству русских ювелиров, будет открыта для посетителей до 30 октября 2020 года. Выставка объединила около 300 экспонатов эпохи русского ренессанса, включая предметы из полковых музеев, которые показаны впервые. Проект знакомит с историей возрождения национального ювелирного искусства, развитием Московской и Петербургской школ ювелиров.

Также открыта новая выставка - "Медики в годы Великой Отечественной войны". Вход для медицинских работников на нее бесплатный. В музее отметили, что большинство экспонатов демонстрируется впервые. Посетители могут увидеть фронтовую графику, живопись, фотографии, плакаты, документальные материалы, предметы госпитальной посуды.