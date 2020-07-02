Россияне назвали любимые фильмы о собаках

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Фильм "Хатико: Самый верный друг" Лассе Халльстрёма возглавила рейтинг любимых фильмов россиян о собаках. В тройку лидеров, по данным опроса проекта "Кино Mail.ru", также вошли "Белый Бим Черное ухо" Станислава Ростоцкого и "Белый плен" Фрэнка Маршалла.

В пятерку лидеров включили также фильмы "Ко мне, Мухтар!" Семена Туманова о служебной овчарке и его хозяине в исполнении Юрия Никулина и экранизация мемуаров Джона Грогана о его непослушном псе "Марли и я" Дэвида Френкеля.

В пресс-службе проекта отметили, что женщины ставили этим фильмам о собаках почти в 2,5 раза больше оценок, чем мужчины. "Мужчины первое место отдали все-таки советскому фильму "Белый Бим Черное ухо" (1976), в то время как женщины выбрали победителем "Хатико: Самый верный друг" (2008)", - поделились в пресс-службе.

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