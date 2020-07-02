"Музыкальная академия" и Союз композиторов России проведут музыковедческий конкурс

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Союз композиторов России и журнал "Музыкальная академия" проведут Первый международный музыковедческий конкурс, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Союза композиторов.

"Молодые ученые из разных стран, пишущие на русском языке, будут состязаться в мастерстве анализа классической и современной музыки. Анонсированы три премии и специальные призы", - уточнили в Союзе композиторов.

В отборочную комиссию и жюри войдут, в частности, музыковеды Михаил Сапонов, Марина Раку, Левон Акопян, Лариса Кириллина, Константин Зенкин.

По словам Ярослава Тимофеева, главного редактора журнала "Музыкальная академия", ключевое достоинство отечественной традиции обучения музыковедов - это универсализм. "В дипломе выпускника Московской консерватории, например, перечислены сорок дисциплин. Каждый музыковед, прошедший эту школу, должен уметь писать и говорить о музыке, преподавать, играть на инструменте, петь, дирижировать, читать партитуры и так далее, - пояснил он. - Поэтому мы решили не ограничивать наш конкурс привычным форматом - оценкой музыковедческих текстов, а построить его по принципу биатлона: участники будут состязаться и в письменном, и в устном жанрах".

Принять участие в конкурсе смогут желающие в возрасте до 35 лет. Заявки принимаются с 1 сентября по 31 октября. Финал пройдет 12 декабря в формате открытой научной конференции в Московской консерватории, а церемония награждения состоится 13 декабря в Рахманиновском зале знаменитого вуза.