Российского продолжения мультфильма о Карлсоне не будет

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Новых российских мультфильмов о Карлсоне не будет, поскольку вопрос по авторским правам с наследниками Астрид Линдгрен, создавшей героя, не урегулирован. Об этом в авторской программе Института отраслевого менеджмента РАНХиГС "Поговорим" рассказала председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

По ее словам, с начала возрождения "Союзмультфильма" в 2017 году студии удалось вернуть более 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультипликационных фильмов "золотой коллекции".

"До сих пор нам не вернулась одна важная категория прав - это эфирное телевидение. Но по этой категории прав, по крайней мере, студия получает роялти. Еще у нас не урегулирован вопрос по Карлсону, потому что у наследников Астрид Линдгрен свое представление о том, как должны управляться права на него, и мы не смогли с ними договориться. Российского продолжения "Карлсона" не будет. При этом Россия - единственная страна, где из Карлсона смогли сделать эмпатичного персонажа, вредного, но абсолютно позитивного, которого все любят. Нигде больше - в других странах, где покупались лицензии - это не удалось", - сказала Слащева.

Советский мультфильм "Малыш и Карлсон" Бориса Степанцева по мотивам произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен вышел в 1968 году. Роли в нем озвучили Клара Румянова и Василий Ливанов. Двумя годами позднее состоялась премьера продолжения картины под названием "Карлсон вернулся".

Также у студии сохраняются разногласия с Японией о правах на Чебурашку. Как ранее сообщила Слащева журналистам, права на использование образа Чебурашки были переданы предыдущим руководством 16 лет назад, и сейчас у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий. При этом оспорить сделку по текущему договору можно только по японскому законодательству.

"Самое неприятное в этом то, что они продают "Чебурашку" только в Японии и, может быть, еще в нескольких азиатских странах, но держат права на весь мир. Из-за этого мы не можем выходить ни в Европу, ни в Северную, ни в Латинскую Америку", - отметила председатель правления. Она добавила, что студия обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко за помощью в поднятии этого вопроса на межправительственных комиссиях между Россией и Японией.