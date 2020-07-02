"Кинотавр" пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, пройдет в традиционном формате 11 - 18 сентября. Об этом сообщила дирекция киносмотра.

Тридцать первый по счету фестиваль должен был пройти 7 - 14 июня 2020 года. "Мы рады сообщить, что 31-й Открытый российский фестиваль "Кинотавр" состоится, - отметили в дирекции. - Фестиваль не будет переноситься в онлайн - он пройдет традиционно в Сочи, с 11 по 18 сентября 2020 года ".

Однако в этом году формат фестиваля будет изменен из-за коронавируса. "Кинотавр" сможет принять меньшее количество гостей, развлекательная программа будет сокращена и, безусловно, все мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний", - добавляют в дирекции. Организаторы фестиваля продолжают сейчас работать над программой 31-го "Кинотавра".

Первые пятнадцать лет "Кинотавром" руководил продюсер Марк Рудинштейн. В 2004 году фестиваль возглавил Александр Роднянский и осуществил кардинальное изменение - фестиваль отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе.

Фестиваль "Кинотавр" проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В разные годы на фестивале побеждали "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие картины.