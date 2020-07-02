Пять женщин-режиссеров, о которых нужно знать

В эпоху #MeToo ведется все больше разговоров о гендерном неравенстве в киноиндустрии. Несмотря на широкий общественный резонанс, эта проблема далека от решения, и женщины, как за камерой, так и перед ней, не обладают теми же возможностями, что и мужчины, а их работы известны далеко не всем. Мы решили исправить эту несправедливость в спецпроекте ТАСС "Смена перспективы" о женщинах-режиссерах.

Кинокритик ТАСС Тамара Ходова отобрала для спецпроекта пять выдающихся женщин-режиссеров, о которых нужно знать. Первая глава посвящена единственной в истории обладательнице "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, номинантке на "Оскар" и автору культового фильма "Пианино" Джейн Кэмпион. Также в июле можно будет почитать о Ларисе Шепитько, в августе – о Селин Сьямме, в сентябре – об Аньес Варде и в октябре – о Марен Аде. В каждой главе мы рассказываем об основных темах, определяющих творчество режиссера, и дополняем их иллюстрациями, которые погружают нас в уникальный мир мастера.

Узнать подробнее о голосах женщин, создающих мировой кинематограф, можно в нашем новом спецпроекте "Смена перспективы".