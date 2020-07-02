Выставка редких работ Сальвадора Дали открылась в Левитановском центре в Плесе

ТАСС, 2 июля. Выставка работ Сальвадора Дали "Священное послание", которые представляют собой графические иллюстрации к Библии, открылась в Левитановском культурном центе в Плесе Ивановской области. Об этом сообщила ТАСС в четверг заведующая отделом Левитановского центра Людмила Метелькова.

"Сегодня у нас состоялось открытие уникальной выставки Сальвадора Дали, в которую вошли графические иллюстрации художника к Библии, выпущенной в 1967 году. Причем Библия была не просто выпущена, а с благословения Папы Римского, который одним из первых получил в подарок это удивительное издание в переплете из белой кожи и золота. В общей сложности Библия содержала 105 работ художника, у нас представлены около 60 из них - все из частной итальянской коллекции", - рассказала Метелькова.

По ее словам, из-за ограничительных мер, введенных в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, посещение выставки возможно только по предварительной записи, в группе может быть не более пяти человек. "Спрос большой, у нас в ближайшие выходные уже все посещения расписаны. Если раньше через нас в течение получаса проходило порядка 50 человек, то сейчас за день мы сможем принять не более 70-80 посетителей", - констатировала Метелькова.

Выставка будет экспонироваться в Плесе до 13 сентября 2020 года.

Как сообщалось ранее, музеи в Ивановской области возобновили работу с 26 июня в режиме индивидуального посещения без экскурсионного обслуживания.