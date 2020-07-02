Третьяковка начала съемки фильма про экспозицию на Крымском Валу

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея начала съемки фильма про экспозицию на Крымском Валу, но пока не будет раскрывать имя того, кто стал соведущим генерального директора галереи Зельфиры Трегуловой. Об этом сообщила журналистам в четверг сама Трегулова.

Ранее она рассказала в интервью ТАСС, что после фильма "Третьяковка со Шнуром", рассказывающего об экспозиции в Лаврушинском, планируются съемки фильма о Новой Третьяковке.

"Вызов был более сложный, потому что у нас уже был весьма удачный первый шаг. Конечно, хотелось соответствовать и сделать не хуже. С другой стороны, было понятно, что надо делать как-то немножко по-другому. Надеюсь, результат будет таким же волнующим и вовлекающим зрителя. Тем более, разговор будет более сложный - разговор об искусстве 20 века, это не будет диалог двух мнений, звучащих в унисон, это будут разные точки зрения, поэтому, мне кажется, там может даже больше быть интриги и какой-то попытки каждого собеседника убедить другого в своей правоте", - сообщила Трегулова.

Отвечая на вопрос ТАСС, станет ли музыкант Сергей Шнуров участником этого фильма, генеральный директор галереи сказала, что создатели онлайн-экскурсии пока хотят сохранить интригу. "Это станет известно достаточно скоро, потому что на монтаж фильма, как и в прошлый раз, потребуется дней 12, поэтому все объявим, все покажем и посмотрим, что получилось", - добавила она.

Онлайн-экскурсия "Третьяковка со Шнуром", где музыкант Сергей Шнуров и Трегулова поговорили о шедеврах Александра Иванова, Валентина Серова и других художников, вышла 12 апреля на мультимедийном сервисе Okko при поддержке Сбербанка. Позднее были выложены созданные на ее основе 11 мини-фильмов о шедеврах из коллекции галереи. Ранее Трегулова рассказала, что просмотры фильма приближаются к 1 млн.