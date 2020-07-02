МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея ожидает наплыва посетителей в первые дни после открытия. Об этом сообщила журналистам в четверг генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

С середины марта Третьяковская галерея, как и другие учреждения культуры, была закрыта из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. Для посетителей 3 июля откроется здание в Лаврушинском переулке, Новая Третьяковка.

"Я думаю, что мы можем ожидать какого-то серьезного наплыва в эти выходные дни", - сказала Трегулова. Но в целом, по ее словам, в ближайшее время поток посетителей, учитывая ограничения, будет сопоставим со временем, когда в галерее не проходят такие масштабные события, как выставка Валентина Серова, Архипа Куинджи и другие, стабильно вызывающие всплеск интереса и очереди.

Трегулова напомнила, что посещение теперь осуществляется по сеансам. Билеты желательно покупать заранее на сайте галереи. В исключительных случаях возможно приобретение билетов в музейной кассе, но в галерее просят все же приобретать их заблаговременно. Сотрудники обеспечены необходимыми средствами защитами, рабочие места тех, кто контактирует с посетителями, оборудованы защитными стеклами.

В Новой Третьяковке откроется выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". Первая после долгого перерыва новая выставка объединила более 100 произведений - живопись, графику, фотографию, видеоарт, объекты и инсталляции. Посетители увидят работы Виктора Алимпиева, Татьяны Ахметгалиевой, Арсения Жиляева, арт-группировки ЗИП, Алисы Йоффе, Сергея Сапожникова, Давида Тер-Оганьяна и многих других молодых художников. Как указывают в галерее, цель этого масштабного проекта - не только представить публике и профессионалам, но и попытаться проанализировать главные явления и идеи в российском искусстве последних 20 лет. На выставке будут работы, переданные галерее в дар Фондом Смирнова и Сорокина, а также приобретенные на пожертвование от фонда.