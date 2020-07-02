Создатели драмы "Учености плоды" о жизни в Михайловском в войну создадут версию для ТВ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Историческую драму "Учености плоды" о работе немецкого профессора литературы в селе Михайловское в годы войны, роли в которой исполняют Настасья Кербенген, Сергей Безруков и Федор Бондарчук, планируется выпустить в прокат после показа на фестивалях, а также создать из нее четырехсерийную версию для телевидения. Об этом ТАСС рассказал режиссер Игорь Угольников.

"Фильм основан на реальных событиях. Действительно, в 1943 году в оккупированном селе Михайловское немка Фрау Шиллер - профессор литературы, специалист по творчеству Пушкина - активно вмешивается в работу музея, проводит экскурсии для немцев и для местных жителей, стараясь сделать все, чтобы сохранить наследие великого русского поэта. При этом, нацисты считают русских недочеловеками, у которых не может быть великих поэтов, тем более с африканскими корнями", - рассказал Угольников.

По словам режиссера, фильм практически готов, на данный момент ведется запись музыки при участии Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Сергея Скрипки. Композитором выступил Сергей Шустицкий. Угольников отметил, что прокат был запланирован на осень 2020 года, но пандемия коронавируса этому помешала. Создатели картины прежде хотят представить ее на российских и международных фестивалях, а после определить дату выхода на экраны.

"Мы одновременно делаем кино и четырехсерийную телевизионную версию. Они сильно отличаются даже по жанру. Думаю, у зрителя будет возможность их сравнить и оценить мою задумку", - поделился собеседник агентства.

Передать внутреннее состояние

Как рассказал Угольников, важной составляющей эмоционального восприятия картины является музыка, написанная Шустицким. Он создал почти двухчасовое произведение, лейтмотивом которого стали музыкальные сочинения Петра Чайковского и Фридриха Ницше, а также творчество Александра Пушкина.

Шустицкий в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что писал музыку, вдохновляясь имевшимися материалами, и увиденное его по-настоящему захватило. Работа заняла около полугода, всего было создано 66 музыкальных номеров.

"Кино непростое. Это война с одной стороны. С другой стороны - это человеческие отношения, которые не зависят ни от каких обстоятельств. Может быть, в сложных обстоятельствах военных они становятся еще ценнее. И иногда более настоящие, более сильные чувства проявляют люди по отношению друг к другу", - поделился Шустицкий, добавив, что хотел передать внутреннее состояние героев.

Угольников отметил, что кастинг на главную роль проводили среди немецких и российских исполнительниц. "Мы искали актрису, которая может так молчать в кадре, что за ней интересно наблюдать, и в конечном итоге сопереживать, мы хотели, чтобы в нашей героине чувствовалась тайна, которую зритель будет пытаться разгадать", - отметил собеседник агентства. В итоге на экране зрители увидят Кербенген.

При написании сценария и на съемках создатели работали с историком и филологом Дарьей Тимошенко, которая издала несколько сборников архивных материалов о пушкинских местах времен Великой Отечественной войны, посвященных неизвестным деталям освобождения Пушкинских Гор, истории Пушкинского заповедника "Михайловское" в период с 1934 по 1941 год, которая показана через судьбы руководителей заповедника. Съемки проходили в селе Михайловское, поселке Пушкинские Горы, на территории музея-заповедника А.С. Пушкина, Святогорском монастыре, у могилы поэта.