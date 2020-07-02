Фестиваль Ruskeala Symphony в 2020 году сократят до одного дня

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июля. /ТАСС/. Программу международного фестиваля Ruskeala Symphony в 2020 году сократят до одного дня. Такое решение приняли организаторы и власти Карелии в связи с пандемией коронавируса, сообщил в четверг на своей странице "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

Международный фестиваль Ruskeala Symphony ежегодно с 2017 года проходит на территории одного из самых популярных туристских объектов Карелии - горного парка "Рускеала", расположенного в Сортавальском районе. В концертах принимали участия артисты из Франции, Китая и Аргентины, программы проходили в течение нескольких дней.

"15 августа в горном парке "Рускеала" пройдет Международный фестиваль Ruskeala Symphony. В этом году в связи с коронавирусом мы приняли решение ограничиться одним днем, но он будет очень насыщенным - пять концертов! Среди участников - прославленные музыканты, звезды мировой оперной сцены и наши любимые артисты", - говорится в сообщении. Парфенчиков также добавил, что фестиваль пройдет при соблюдении всех необходимых мер безопасности, чтобы защитить зрителей и артистов от заражения коронавирусом.

В 2020 году в фестивале примут участие музыкальные коллективы региона, в том числе Симфонический оркестр Карельской филармонии, дебютную программу представит мужской камерный хор под управлением Алексея Умного. В мраморном каньоне выступят участник телевизионного проекта телеканала "Культура" "Квартет 4х4" - "Российский квартет саксофонистов", а также лауреаты международных конкурсов "Новый русский квартет".

Закроет программу Tchaikovsky night, музыкальный вечер, приуроченный к 180-летию композитора Петра Чайковского. На сцену выйдут солист Мариинского театра Сергей Семишкура и солистка Метрополитен опера (Нью-Йорк, США) Олеся Петрова, вместе с Симфоническим оркестром филармонии сыграют заслуженный артист России виолончелист Борис Андрианов и лауреат международных конкурсов Юлия Игонина (скрипка).

Горный парк "Рускеала" является памятником истории горного дела и популярной достопримечательностью. Ежегодно в августе на сцене под открытым небом в бывшем мраморном карьере собираются представители оперной сцены, академические и джазовые музыканты, чтобы представить зрителям тематические программы.