Денис Мацуев отметил юбилей концертом в парке "Зарядье"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев в четверг отпраздновал свой юбилей с друзьями на сцене. Опен-эйру в московском парке "Зарядье" не смог помешать даже дождь, передает корреспондент ТАСС.

Из-за сохраняющегося запрета на массовые мероприятия выступление прошло без зрителей. Прямую трансляцию вел онлайн-кинотеатр ivi.

"Я не хочу привыкать к онлайн-концертам, потому что живое дыхание зала не заменит даже самая гениальная трансляция. Тем не менее, я не мог не пригласить сегодня на эту импровизированную сцену друзей разных поколений, даже эпох - от Башмета до самых юных искорок нашего фонда "Новые имена", - рассказал журналистам Мацуев, который отметил 45-летие 11 июня.

Для именинника это выступление стало первым в парке "Зарядье". "Типичное место для летнего опен-эйра", - отметил он.

Классика и джаз

В свой праздник Мацуев решил отдать дань двум своим страстям - классике и джазу. Так что программа не могла обойтись без импровизаций: сочинения Игоря Стравинского, Сергея Рахманинова, Камиля Сен-Санса соседствовали с произведениями Джорджа Гершвина и "Балладой" самого Мацуева.

Компанию на сцене ему составили альтист Юрий Башмет, оперные солисты Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и Аида Гарифуллина, джазмены Андрей Иванов, Александр Зингер и Аркадий Шилклопер, звезды фонда "Новые имена" и конкурса "Синяя птица": певица Ярослава Симонова, балалаечница Анастасия Тюрина, саксофонистка Софья Тюрина, пианисты Елисей Мысин и Иван Бессонов, а также рояль, играя на котором, он одержал победу на Конкурсе им. Чайковского в 1998 году.

"Дружба не зависит от погоды, - заметил Абдразаков. - Поэтому сегодня мы здесь, с Денисом, поддерживаем его". "Пусть вся страна радуется: мы живем в одно время с этим потрясающим пианистом и гениальным человеком", - подчеркнул Башмет.

Для ощущения полноценного концерта не хватало лишь аплодисментов публики. "Я думаю, что это один из последних концертов без зрителей. Я очень на это надеюсь и держу кулаки", - признался Мацуев.