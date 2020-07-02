Департамент культуры Москвы не располагает информацией о вспышках коронавируса в музеях

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Департамент культуры Москвы не располагает информацией о вспышках заболеваний коронавирусом нового типа сотрудников музеев после возобновления работы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента.

Ранее начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры столицы Антон Горянов сообщил, что в нескольких музеях Москвы за первые две недели после начала приема посетителей произошли локальные вспышки коронавируса, заболели по три-четыре человека.

"Департамент не располагает информацией о вспышках заболеваний сотрудников музеев. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в 90 музеях и выставочных залах Москвы проводится плановое тестирование персонала. Сегодня внимание привлек один случай, когда из 45 сотрудников музея у четырех человек тесты внезапно выявили антитела, хотя они ранее не болели и не имели никаких симптомов. Сейчас все они дома, проведено их новое тестирование, ожидаются результаты", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данный случай не связан с неделей работы музея. "Тем более, что сотрудники занимают административные должности, не имеют контакта с посетителями, а один вообще работал удаленно", - заключили в пресс-службе.

О ситуации

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты. С середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

По указу мэра столицы с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновляют деятельность в три этапа с интервалом в семь дней.

С 9 июня открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и запрет на посещение кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 16 июня сняты ограничения на плановую помощь в стоматологических клиниках, открываются библиотеки, музеи и зоопарки, можно посещать спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе. С 23 июня возобновили работу фитнес-клубы и сняты ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты.

Кроме того, 8 июня был принят документ, согласно которому на следующий день было возобновлено проведение официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти, но остальные массовые мероприятия остались под запретом. Также с 16 июня в Москве могут проводиться спортивные мероприятия с количеством посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения.