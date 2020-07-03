Петергоф открывает сезон фонтанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" открывает в пятницу сезон фонтанов, перенесенный с конца апреля на июль из-за ограничений, связанных с пандемией. При этом, как сообщили журналистам в музее, традиционного праздника фонтанов на пуске не будет, а Нижний парк, парки Ораниенбаума и Александрии будут доступны для посетителей, но с особыми ограничениями.

"Запуск фонтанов состоится завтра в 10:00 вместе с открытием парков. Фонтаны полностью готовы к летнему сезону", - сообщила журналистам гендиректор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

К открытию парков в музее-заповеднике готовились около двух месяцев. По словам Кальницкой, по новым правилам посетители, покупающие билеты онлайн, должны указать время посещения парка. Во время прогулок гости обязаны носить защитные маски, купить которые можно будет в автоматах у входов в парки. В туалетах установили дозаторы с антисептиками.

"Единовременно в парке должно быть не более 9 тысяч человек, также запущена система онлайн-продажи билетов в парки. Прогулочные маршруты по паркам разработаны так, чтобы исключить пересечение потоков посетителей. К сожалению, льготы, предоставляемые музеем, действовать пока не будут, но сохранились федеральные льготы. Также в этом сезоне мы ввели дополнительные дни бесплатного посещения", - рассказала Кальницкая.

Фонтаны полностью готовы к новому сезону и будут работать в штатном режиме. При подготовке фонтанной системы сотрудники музея провели необходимые процедуры по ее очистке, тестовые запуски. Но традиционные праздники фонтанов, проводимые в Петергофе каждую весну и осень, из-за ситуации с коронавирусом в этом году не состоятся. "Праздника фонтанов в этом году не будет в связи с запретом на проведение массовых мероприятий. Осенний праздник, сценарий которого у нас уже написан, мы переносим на следующий год", - рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

Открытие парков при музеях стало возможным после снятия городским правительством ограничений, введенных в марте. Постановлением городского правительства, которое подписал в конце июня губернатор Александр Беглов, с 28 июня разрешается посещение парков, садов и скверов при условии соблюдения в них ежедневной дезинфекции контактных поверхностей элементов благоустройства. При этом в парках пока не разрешают открывать аттракционы, пункты проката инвентаря для спорта и отдыха и объекты общественного питания. Допускается посещение детских и спортивных площадок и продажа продуктов питания в заводских упаковках, кроме алкоголя.

Фонтаны Петергофа

Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году. Петергофские фонтаны были созданы по образцу фонтанов французского Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия. Большинство фонтанов и каскадов были задуманы лично Петром Великим, и в наши дни фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб.

Музей-заповедник "Петергоф" является одним из самых популярных туристических объектов России. В 2019 году музей посетили свыше 6,2 млн человек. Больше половины посетителей Петергофа - это российские граждане, доля иностранных гостей - около 40%. Самый большой наплыв туристов за сезон-2019 был зафиксирован 10 августа, когда музей принял в течение дня 51,5 тыс. человек.