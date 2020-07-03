Большой фестиваль мультфильмов впервые открывается в онлайн-формате

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ежегодный Большой фестиваль мультфильмов, который на этот раз пройдет в онлайн-формате, открывается в пятницу. Зрители традиционно увидят новые сборники российских работ и зарубежные картины-лауреаты международных фестивалей, а также мультфильмы-участники смотра прошлых лет, рассказала ТАСС программный директор мероприятия Дина Годер.

"Фестиваль изменится принципиально просто потому, что смотреть мультфильмы в зале на большом экране не то же самое, что дома по телевизору или компьютеру. Мультфильмов в целом, я думаю, примерно столько же, поскольку мы немного уменьшили количество спецпрограмм, ну и не все фильмы нам удалось получить для онлайн-показа. Зато мы сделали несколько новых программ из мультфильмов-участников нашего фестиваля прошлых лет", - поделилась Годер.

Программа фестиваля

Сборники российских мультфильмов, которые были сняты за последний год, покажут в программе "Премьеры", зарубежные картины-лауреаты международных фестивалей и премий будут представлены в программе "Победители". Все показы пройдут на официальном сайте фестиваля, бесплатный доступ к ним зрители получат после регистрации.

"Мы очень надеемся, что к фестивалю присоединятся зрители из регионов, где мы никогда не были, и им это будет интересно. Эти программы мы назвали развлекательными, поскольку собрали их из веселых, легких, увлекательных мультфильмов, чтобы порадовать тех, у кого в это карантинное время плохое настроение", - добавила собеседница агентства.

Кроме того, зрители увидят сборники лучших короткометражек для детей, программу документальной анимации. Среди полнометражных показов - картина "Капитан Мортен и королева пауков" Каспара Янциса о мальчике, который уменьшился до крошечного размера, ставший первым кукольным мультфильмом в истории ирландского аниматографа. "Удивительная история Мароны" Анки Дамиан расскажет о собачке, попадающей по очереди к разным хозяевам. Фильм "Прочь!" Гинтса Зильбалодиса посвящен путешествию мальчика по необыкновенному острову после крушения самолета.

По словам программного директора, некоторые из картин "еще долго не появятся в сети", а фестиваль станет уникальной возможностью их увидеть.

Встречи с профессионалами

Гостями фестиваля станут известные российские и зарубежные режиссеры, аниматоры, продюсеры, встречи с которыми также пройдут в формате онлайн. Программные директора Дина Годер и Мария Терещенко побеседуют с призером международных фестивалей Анкой Дамиан, легендами мировой авторской анимации Прийтом и Ольгой Пярн, эстонско-хорватским режиссером анимации Кинтис Лундгрен и другими.

Глава отделения анимации Британской национальной кино- и телевизионной школы Роберт Брэдбрук выступит с рассказом об обучении в одной из старейших и известнейших школ в области анимации, отдельную встречу посвятят теме анимационного образования за рубежом.

Специалисты прочитают лекции об особенностях работы в разных техниках на "Фабрике анимации". В дни фестиваля режиссер Евгения Жиркова научит гостей азам рисованной анимации, режиссер и аниматор Александра Харитонова раскроет секреты сыпучей анимации, аниматор Юрий Богуславский расскажет о технике лепки.

О фестивале

Большой фестиваль мультфильмов проходит в России с 2007 года, он знакомит зрителей с лучшими образцами российской и зарубежной анимации. В разные годы смотр проходил в Москве, Воронеже, Иркутске и других городах.

В этом году фестиваль продлится до 12 июля, итоги смотра подведет зрительское голосование. Полюбившиеся мультфильмы получат приз - фигурку девочки Анимаши.