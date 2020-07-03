Группа "Ленинград" сняла новый клип после объявленного распада

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на Youtube-канале коллектива.

Музыку и слова песни написал лидер группы Сергей Шнуров. Режиссером видео выступил Даниил Величко. Главную роль - Загадочной женщины, как нимфы - сыграла Виктория Кузьмина. В съемках приняла участие блогер Наталья Давыдова.

Группа "Ленинград" создана в 1997 году в Санкт-Петербурге, лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики. Весной 2019 года было объявлено о прощальном турне "Ленинграда".