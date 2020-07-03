Эрмитаж откроется для посещения 15 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж вновь начнет принимать посетителей с 15 июля после почти четырехмесячного перерыва, связанного с ограничениями по коронавирусу. Дата открытия опубликована на официальном сайте музея.

"Эрмитаж возобновляет прием посетителей с 15 июля! В соответствии с санитарными нормами, которые мы должны соблюдать, в музее будет ограничен вход и регламентировано передвижение в нем. Посещение музея будет организовано по сеансам, будут работать несколько точек для входа и выхода. Мы также вынуждены ограничить пребывание в музее двумя часами", - говорится в сообщении.

Для посетителей будут доступны только определенные маршруты, которые сейчас разрабатываются. "Эти маршруты помогут нашим посетителям провести отведенное время с максимальной пользой - все они позволяют познакомиться с коллекциями Эрмитажа и его шедеврами, но с разными акцентами", - отметили в пресс-службе.

В Эрмитаж можно будет попасть по электронным билетам. Все посетители и работники музея должны носить маски и перчатки и соблюдать необходимую дистанцию.

Сотрудники Эрмитажа рассчитывают, что работа в условиях ограничений продлится до декабря, после чего музей вернется к привычному режиму.

Интеллигентная изоляция

Государственный Эрмитаж, как и другие федеральные музеи, временно прекратил прием посетителей с 17 марта из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. В этот период музей ежедневно представлял подборку экскурсий, лекций, спектаклей в режиме онлайн, призывая вести "интеллигентную изоляцию". Общее количество просмотров видеоэфиров в социальных сетях Государственного Эрмитажа и раздела "Виртуальный тур" на сайте музея превысило 40 миллионов.

Коллекция Государственного Эрмитажа, который располагается в 10 зданиях в Санкт-Петербурге, включает 3,1 млн предметов, включая живопись, графику, скульптуру и предметы прикладного творчества, археологические находки и нумизматический материал. Музей ведет историю с 1764 года, он был основан императрицей Екатериной II. В 2019 году Эрмитаж посетили около 4,5 млн человек.