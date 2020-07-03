Название нового здания Музеев Кремля объявят в ближайшее время

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Название нового здания Музеев Московского Кремля станет известно в течение лета. Об этом сообщила журналистам в пятницу генеральный директор ММК Елена Гагарина.

По итогам конкурса на лучшее название нового здания Музеев Московского Кремля на Красной площади. Были выбраны четыре победителя, предложившие названия: "Красная палата", "Корпус Клейна", "Новая Оружейная палата", "Кремлевские музейные ряды". Итоги планировалось подвести 18 мая, в Международный день музеев, однако члены жюри посчитали, что ни одно из предложенных названий не является идеальным.

"В ближайшее время [объявим название]. В течение лета", - сказала Гагарина, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Ранее в пятницу она наградила победителей конкурса на лучшее название нового здания. Им вручили дипломы и подарки, а также провели для них экскурсию по Оружейной палате.

Ранее Гагарина сообщила, что новое здание Музеев Московского Кремля на Красной площади, окончание строительства которого намечено на конец 2021 года, может открыться в конце 2023 - начале 2024 года.

Новый музейный комплекс разместится в бывших Средних торговых рядах, построенных в 1889-1893 годах по проекту архитектора Романа Ивановича Клейна. В комплексе будут располагаться коллекции, которые сейчас экспонируются в Оружейной палате, а также собрания, находящиеся в запасниках. Здесь будут представлены Византийские древности, произведения фирмы Карла Фаберже, коллекции древнерусского искусства и русского искусства XVI-XVII веков, собрание знамен и многое другое.

Отдельный зал будет посвящен придворной культуре XVIII века. Кроме того, на время реставрационных работ в Оружейной палате Кремля на Красную площадь переместится коллекция государственных регалий. Также на новых площадях откроются два больших выставочных зала для временных экспозиций. Помимо экспозиционных пространств, в музейном комплексе разместятся современные конференц-залы, лекторий, детский центр, зоны отдыха, кафе, магазины. Музей, общая площадь которого составит более 80 тыс. кв. м, будет приспособлен для приема посетителей с ограниченными возможностями.