Музеи Кремля пока смогут принимать в три раза меньше посетителей, чем раньше

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля (ММК) в связи с ограничениями из-за коронавируса пока смогут принимать в три раза меньше посетителей, чем раньше. Цены на билеты повышаться не будут, сообщила журналистам в пятницу генеральный директор ММК Елена Гагарина.

С середины марта Музеи Московского Кремля, как и другие, были закрыты для посетителей из-за ситуации, связанной с коронавирусом. В пятницу ММК вновь открылись для посещения.

"В Оружейной палате сейчас 150 человек за сеанс, раньше было 450. Примерно такая же цифра была и на Соборной площади, то есть около 900 человек (одновременно - прим. ТАСС). Сейчас эта цифра сокращается в три раза, и, я надеюсь, это продлится недолго", - сказала Гагарина. Она добавила, что цены на билеты повышаться не будут.

С 3 июля открыта Оружейная палата, а также территория Московского Кремля, Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и церковь Ризоположения. Посещение Оружейной палаты и архитектурного ансамбля Соборной площади организовано по сеансам. Билеты можно приобрести заранее на сайте музея.

Одновременно каждый музей смогут посещать не более 150 человек. Экскурсионное обслуживание возможно в группе не более пяти человек. Работа с туристическими группами большего размера начнется после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Гостям музея необходимо использовать маски и перчатки. Посетители смогут приобрести их в кассе и музейном магазине. Сотрудники также обеспечены средствами индивидуальной защиты.