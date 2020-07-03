Фильм Данилы Козловского "Чернобыль" покажут в Северной Америке

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Новый фильм Данилы Козловского "Чернобыль" о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС покажут на территории Северной Америки. Российская премьера картины намечена на 22 октября, сообщает пресс-служба компании "Централ Партнершип".

Как рассказали в компании, которая занимается зарубежными продажами картины, права на дистрибуцию в Северной Америке приобрела компания Capelight Pictures.

"Очевидно, что американская публика очень хорошо осведомлена о Чернобыльской катастрофе после выхода успешного сериала [телекомпании] HBO. Но у многих авторов и режиссеров есть, что еще сказать об этом событии. В то время как сериал Крэйга Мэйзина исследует то, как государственная ложь порождает трагедию, наш фильм рассказывает очень личную историю. "Чернобыль" Данилы Козловского - фильм о человеческом мужестве и самопожертвовании. Мы стремились рассказать о тех людях, которым пришлось взвалить на свои плечи ответственность за ликвидацию катастрофы", - сказал продюсер проекта Александр Роднянский, чьи слова привели в пресс-службе.

Фильм расскажет о трех ликвидаторах катастрофы - пожарном, инженере и водолазе, которые должны слить воду из резервуара, находящегося прямо под горящим атомным реактором. Роли исполняют Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и другие. Картину также покажут на территории Южной Кореи, Латинской Америки, Японии, Израиля, Испании и Прибалтики. Российский релиз драмы запланирован на 22 октября.

"Безусловно, мне хочется, чтобы в кинотеатры пришло как можно больше зрителей. Но все же самое главное, чтобы они пришли не просто посмотреть на масштаб или как мы там уникально сняли подводные сцены, а подключились к человеческой истории о том, как катастрофа ворвалась в жизни обычных людей, как изменила их судьбы и невольно сделала из них героев. Как для режиссера и продюсера огромный американский рынок для меня, конечно же, очень важен. Я радуюсь любой стране, где будет в прокате наша картина и судя по нарастающему интересу к фильму, многие страны еще впереди", - добавил Козловский, слова которого процитировали в компании.