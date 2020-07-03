Музеи Кремля ждут возможности привезти из-за рубежа экспонаты на выставку Фаберже

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля пока не могут открыть выставку "Карл Фаберже и Федор Рюкерт", так как половина экспонатов для нее - из зарубежных собраний. Об этом сообщила журналистам в пятницу генеральный директор ММК Елена Гагарина.

"К сожалению, та выставка, которая должна была открыться к Пасхе - выставка, посвященная искусству русских эмалей, прежде всего фирмы Карла Фаберже и Рюкерта, до сих пор еще не открыта, потому что очень многие произведения, которые мы должны были получить, должны приехать из-за рубежа. Залы полностью готовы, мы осуществили их застройку, мы издали каталог. Единственное, что нас сейчас сдерживает - невозможность получить половину экспонатов, которые участвуют в этой выставке, из-за рубежа", - сказала Гагарина. Она надеется, что возможность показать эту выставку появится совсем скоро.

Гагарина добавила, что с 1 июля появилась возможность возобновить межмузейный обмен между российскими музеями. "Поэтому постепенно мы будем посылать свои экспонаты в те музеи, которые готовы их принять. Осенью это прежде всего Челябинск, Екатеринбург", - сказала генеральный директор ММК.

"Мы надеемся, что та ситуация, которая сложилась в мире - это не закрытие проектов, это отложенные проекты. Все музеи сейчас перенесли открытие важных выставок на 2021 год. Все те выставки, которые у нас были намечены, состоятся, но немножко позже", - заключила Гагарина.

В экспозицию "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" войдут произведения из драгоценного металла с эмалью, созданные русскими ювелирными фирмами ХIХ - начала ХХ столетия. В выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы планирует показать около 500 изделий из государственных и частных собраний России, США и Великобритании.