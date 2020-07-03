Киностудия имени Горького обратилась в правительство с просьбой о финансовой поддержке

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Киностудия имени Горького обратилось в правительство с просьбой рассмотреть вопрос оказания финансовой поддержки на первоначальном этапе развития, в частности, средства требуются для реконструкции исторического комплекса зданий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии в пятницу.

"В настоящее время киностудии необходимы средства для реконструкции исторического комплекса зданий. Часть из этих средств планируется получить за счет реализации непрофильных активов, однако в настоящее время, в том числе из-за воздействия последствий пандемии, этот процесс затормозился. В связи с этим киностудия обратилась в правительство Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о выделении финансирования", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в обращении было предложено освободить студию от уплаты дивидендов в части доходов от продажи непрофильных активов, носящих целевой характер, поскольку реализация долгосрочной стратегии развития основана на финансировании за счет этой деятельности.

Как уточнили в пресс-службе, киностудия имени Горького в период пандемии приняла решение не приостанавливать деятельность по разработкам и производству кинопроектов художественного, документального и научно-популярного направления. Это позволит сформировать портфель проектов к 2022 году.

Ремонтные работы аварийного исторического здания на улице Эйзенштейна проходят в плановом режиме, продолжается подготовка к модернизации комплекса и привлечению государственного финансирования на эти цели.

Ранее в пресс-службе Минкультуры сообщили, что киностудию имени Горького включили в перечень системообразующих организаций российской экономики.