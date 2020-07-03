Любимова и Толстой вошли в оргкомитет международного культурного форума в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова и советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой вошли в организационный комитет по проведению и подготовке Санкт-Петербургского международного культурного форума. Соответствующее распоряжение правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо них, в состав комитета были включены также художественный руководитель государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, директор международного культурного проекта "Русские Сезоны" Алексей Лебедев, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, художественный руководитель Академического театра балета Борис Эйфман и другие.

Форум в Санкт-Петербурге планируется провести 12-14 ноября 2020 года в смешанном формате, который предусматривает очное присутствие участников и применение опыта общения онлайн для тех, кто не сможет приехать.

Окончательное решение по поводу формата участия в форуме будет зависеть от эпидемической ситуации в Петербурге, России и в странах, из которых планируют приехать делегации.

Санкт-Петербургский международный культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

Деловая программа форума охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности, тематические треки, официальные мероприятия. В рамках общественного потока, в котором могут принять участие все желающие, проходят лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры. В 2019 году программа форума включала 415 мероприятий на 95 площадках, его участниками стали 40 тысяч человек.