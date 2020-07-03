{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Любимова и Толстой вошли в оргкомитет международного культурного форума в Санкт-Петербурге

Форум в Санкт-Петербурге планируется провести 12-14 ноября 2020 года в смешанном формате

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова и советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой вошли в организационный комитет по проведению и подготовке Санкт-Петербургского международного культурного форума. Соответствующее распоряжение правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо них, в состав комитета были включены также художественный руководитель государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, директор международного культурного проекта "Русские Сезоны" Алексей Лебедев, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, художественный руководитель Академического театра балета Борис Эйфман и другие.

Форум в Санкт-Петербурге планируется провести 12-14 ноября 2020 года в смешанном формате, который предусматривает очное присутствие участников и применение опыта общения онлайн для тех, кто не сможет приехать.

Окончательное решение по поводу формата участия в форуме будет зависеть от эпидемической ситуации в Петербурге, России и в странах, из которых планируют приехать делегации.

Санкт-Петербургский международный культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

Деловая программа форума охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности, тематические треки, официальные мероприятия. В рамках общественного потока, в котором могут принять участие все желающие, проходят лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры. В 2019 году программа форума включала 415 мероприятий на 95 площадках, его участниками стали 40 тысяч человек.

Теги
РоссияТрегулова, Зельфира ИсмаиловнаТолстой, Владимир ИльичЭйфман, Борис ЯковлевичБашмет, Юрий АбрамовичЛюбимова, Ольга Борисовна
Международный кинопросмотр вместо ежегодного фестиваля в Карловых Варах пройдет в ноябре
Просмотр состоится на традиционных фестивальных площадках
Читать полностью