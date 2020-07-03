В Пермском театре оперы и балета сменится главный балетмейстер

ПЕРМЬ, 3 июля. /ТАСС/. Пермский театр оперы и балета в конце июля представит нового главного балетмейстера, который сменит на этом посту Алексея Мирошниченко. Об этом в пятницу сообщается в официальной группе театра в соцсети "ВКонтакте".

"28 июля на сборе балетной труппы Алексей Мирошниченко лично представит следующего руководителя. На этом, однако, как мы и сообщали ранее, связь Мирошниченко с Пермским театром оперы и балета не оборвется. В планах хореографа несколько постановок в пермском театре", - сказано в сообщении.

О причинах ухода Мирошниченко и кто станет его преемником в театре пока не поясняют. По информации местного издания "Новый компаньон", главным балетмейстером может стать хореограф ленинградской школы, заместитель художественного руководителя балетной труппы Свердловского государственного театра оперы и балета Антон Пимонов. Летом 2019 года Пермскую оперу покинул худрук театра и главный дирижер Теодор Курентзис, который связал свой уход с непониманием его деятельности властями региона. Он переехал в Санкт-Петербург, но остался художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми.

Алексей Мирошниченко - Заслуженный артист РФ, один из ведущих российских хореографов, работающий в неоклассическом стиле. Родился в Донецке в 1974 году, окончил Академию Русского балета имени Вагановой (класс Валентина Оношко) и был принят в труппу Мариинского театра, где с 2004 года был репетитором балетов Уильяма Форсайта. В 2009 году Мирошниченко возглавил балетную труппу Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского, где поставил спектакли "Дафнис и Хлоя" Равеля, "Шут" Прокофьева, "Условно убитый" Шостаковича, "Баядерку" Минкуса, "Шахерезаду" Римского-Корсакова, "Щелкунчик" Чайковского, выпустил в новой редакции "Лебединое озеро" и "Золушку" и многое другое.