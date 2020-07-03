ГИТИС наберет курс цирковых режиссеров при поддержке Росгосцирка

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) при поддержке Росгосцирка произведет набор на заочный экспериментальный курс по специализации "Режиссер цирка" в новом учебном году. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе цирковой компании.

"Благодаря поддержке Росгосцирка занятия студентов ГИТИСа будут проходить с учащимися ГУЦЭИ имени М.Н. Румянцева (Карандаша). Совместное обучение режиссеров и актеров драматического театра в ГИТИСе - традиция, а вот режиссеры и артисты цирка вместе начнут обучение впервые в истории российского высшего образования, хотя кафедра режиссуры цирка в ГИТИСе существует с 1960-х годов. Такое сотрудничество позволит будущим режиссерам цирка с первых дней учебы окунуться в атмосферу совместного процесса и комплексный подход к обучению", - говорится в сообщении.

Курс возглавят представители разных школ и направлений в исполнительском искусстве: главный режиссер Росгосцирка Юрий Квятковский, режиссер и руководитель "Антикварного цирка" Елена Польди и руководитель художественно-производственного департамента Росгосцирка Тимур Кайбжанов. "Концептуально Росгосцирк движется в сторону кросс-культурных коммуникаций. Сотрудничество со смежными видами искусства будет являться ориентиром в творческих поисках, происходящих в цирковой индустрии на ближайшие годы", - приводят в пресс-службе слова Юрия Квятковского.

Он добавил, что студенты нового курса станут свидетелями и участниками новых проектов Росгосцирка. "Мы обеспечим в большом объеме практические занятия, встречи с действующими актуальными цирковыми и театральными постановщиками и регулярную учебную работу в Центре циркового искусства, главной репетиционной площадке Росгосцирка", - отметил режиссер.