Международный кинопросмотр вместо ежегодного фестиваля в Карловых Варах пройдет в ноябре

ПРАГА, 3 июля. /ТАСС/. Организаторы международного кинофестиваля, ежегодно проходящего в городе Карловы Вары и отмененного в этом году из-за пандемии, в ноябре проведут масштабный международный кинопросмотр. Он станет определенной заменой для тех, чьи планы посетить летом киноконкурс в этом городе на западе Чехии оказались сорваны, сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь кинофестиваля Ульяна Донатова.

"Международный кинофестиваль в Карловых Варах, который летом текущего года должен был пройти уже в 55-й раз, не состоится из-за пандемии коронавируса, - напомнила она. - Событие, привлекающее огромное внимание мировой кинообщественности, перенесено на лето 2021 года. Чтобы хоть в какой-то мере компенсировать эту значительную для деятелей и друзей кино потерю, организаторами смотра принято решение провести с 18 по 21 ноября просмотр фильмов - классики и последних достижений мирового кинематографа".

Просмотр состоится на традиционных фестивальных площадках - наиболее престижных киноконцертных залах и кинотеатрах Карловых Вар. Его будут сопровождать мероприятия, сопоставимые по масштабам с проходящими на международных кинофестивалях.

"Готовящийся просмотр получил название "54 с половиной международный кинофестиваль в Карловых Варах". Его главным отличием от традиционных смотров станет то, что не будут проводиться конкурсы и вручаться призы победителям. На нем будет представлено 30 фильмов, каждый из которых в течение четырех просмотровых дней будет демонстрироваться дважды", - сказала Донатова.

Отбор фильмов для международного просмотра уже начался. Среди них, по словам Донатовой, могут быть ленты и российских режиссеров. Российское кино, отметила она, традиционно вызывает повышенный интерес в Карловых Варах. Составление списка картин, которые будут демонстрироваться в ноябре, закончится через два месяца.

Очередной 55-й международный кинофестиваль состоится в Карловых Варах со 2 по 10 июля 2021 года. Карловарский смотр является одним из старейших в Европе. Он ровесник Каннского кинофестиваля - оба ведут свою историю с 1946 года.