Ущерб, который выплатят фигуранты дела "Седьмой студии", вернут в бюджет

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ущерб в 129 млн рублей, который обязаны выплатить фигуранты дела "Седьмой студии", будет возвращен в федеральный бюджет после соответствующего решения суда. Об этом в пятницу ТАСС сообщила пресс-секретарь министра культуры РФ Анна Усачева.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"В соответствии с пунктом 4 статьи 20 "Бюджетного кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ штрафы, санкции, возмещение ущерба относятся к неналоговым доходам бюджета. Деньги будут возвращены в доход федерального бюджета после вступления в силу решения суда", - сказала она.

Мещанский суд Москвы 26 июня вынес приговор по основному делу "Седьмой студии". Серебренникова приговорили к трем годам условно, двое других фигурантов - продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин - также получили условные сроки. Экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности.

Суд также удовлетворил иск Министерства культуры о взыскании с Серебренникова, Итина и Малобродского солидарно около 129 млн рублей в счет компенсации ущерба. До выплаты этой суммы имущество фигурантов дела будет находиться под арестом.

Адвокаты Серебренникова, Малобродского, Апфельбаум заявили о намерении обжаловать приговор. В интервью американскому журналу "Голливуд рипортер" Серебренников выразил убежденность в том, что обвинения в отношении него были необоснованными, он отметил, что вынесенный ему приговор со временем будет пересмотрен.