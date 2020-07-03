Музей-заповедник "Царское Село" под Петербургом открыл свои парки для посетителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Одна из самых популярных среди жителей и гостей Санкт-Петербурга достопримечательностей - музей-заповедник "Царское Село" открыл в пятницу свои парки для посетителей, закрытые ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила ТАСС его директор Ольга Таратынова.

"Сегодня мы, наконец, открыли Екатерининский и Александровский парки. Это первый этап нашего выхода из карантина. 97 дней здесь не было посетителей. Конечно, и финансово, и психологически это было сложное время, потому что музей привык быть в водовороте событий, последние годы мы жили в режиме сверхвостребованности. Открытие музея после карантина - важный шаг к возвращению к полноценной жизни", - сказала Таратынова.

Для парков установлен временный режим работы, который будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации. По предписаниям Роспотребнадзора всем посетителям рекомендуется соблюдать дистанцию в полтора-два метра, избегать встречных потоков на парковых дорожках и, по возможности, использовать бесконтактный способ оплаты услуг.

Стоимость входного билета в Екатерининский парк не изменилась и составляет 150 рублей, его можно приобрести в кассах и онлайн. Интернет-билеты с открытой датой, которые доступны на сайте музея-заповедника, будут действительны для однократного посещения парка до 18 октября. Рядом с кассами на случай очередей установили стенды с QR-кодами, которые "ведут" на покупку билетов онлайн. Вход в Александровский парк - свободный.

"Пока парковые павильоны, Екатерининский дворец и другие экспозиции закрыты. Мы держим руку на пульсе, соблюдаем "стандарт безопасности", согласованный с региональным управлением Роспотребнадзора", - сказала собеседница агентства.

Виртуальные отклики

Директор также отметила, что во время вынужденного закрытия из-за пандемии в музее-заповеднике вели интенсивный диалог с посетителями в виртуальном пространстве. "Наши трансляции и прямые эфиры посмотрели свыше 3 млн человек. Пожалуй, никогда прежде мы не получали такого количества отзывов, призывов, предложений - постараемся все это осмыслить", - рассказала она, добавив, что музей и впредь продолжит онлайн-трансляции, но будет использовать их скорее как способ продвижения, а не альтернативу посещению.

"Думаю, что для многих этот затянувшийся сложный период станет откровением и временем переосмысления. В такие моменты так хочется видеть больше красоты. А Царское Село - лучшее для этого место. В музее надеются, что Екатерининский дворец и другие объекты откроются для посещения в этом месяце.

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, в 2019 году его посетили более 4 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.

Открытие парковых пространств музеев-заповедников

В пятницу с опозданием на два месяца открыл сезон фонтанов государственный музей-заповедник "Петергоф". Нижний парк, парки Ораниенбаума и Александрии стали доступны для посетителей, но с особыми ограничениями. По новым правилам посетители, покупающие билеты онлайн, должны указать время посещения парка. Во время прогулок гости обязаны носить защитные маски, купить которые можно будет в автоматах у входов в парки.

Гатчинский парк в музее-заповеднике "Гатчина" открылся для посетителей в четверг, 2 июля - также в особом режиме. В целях соблюдения "стандарта безопасности" там ввели контроль численности посетителей, для этого установили вход по бесплатным билетам. С четверга начала работу и Дворцовая Ферма в парке "Сильвия", на которой проживают белые павлины, фазаны, страусы, овцы, кролики и другие животные и птицы. Кроме того, со 2 июля музей-заповедник запустил серию экскурсий на открытом воздухе: по Гатчинскому и Приоратскому паркам, а также по городу Гатчина.

С 28 июня открылся для посещения и парк музея-заповедника "Павловск". Вместе с тем его экспозиции пока остаются закрытыми до особого распоряжения. Пока также не возобновили свою работу лекторий, концертный зал и детский творческий центр.