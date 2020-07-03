Музеи Кремля в первый день после открытия посетили уже более 600 человек

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля, которые открылись в пятницу после долгого перерыва, посетили уже более 600 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ММК.

С середины марта Музеи Московского Кремля, как и другие, были закрыты для посетителей из-за ситуации, связанной с коронавирусом. "По данным на 17:00, в Музеях Московского Кремля побывали сегодня уже более 600 человек", - сказали в пресс-службе, добавив, что музеи в пятницу работает до 18:00.

Ранее генеральный директор ММК Елена Гагарина рассказала журналистам, что сейчас Музеи Кремля в связи с ограничениями из-за коронавируса смогут принимать в три раза меньше посетителей, чем раньше.

С 3 июля открыта для посетителей Оружейная палата, а также территория Московского Кремля, Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и церковь Ризоположения. Посещение Оружейной палаты и архитектурного ансамбля Соборной площади организовано по сеансам. Билеты можно приобрести заранее на сайте музея.

Одновременно каждый музей смогут посещать не более 150 человек. Экскурсионное обслуживание возможно в группе не более пяти человек. Работа с туристическими группами большего размера начнется после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Гостям музея необходимо использовать маски и перчатки. Посетители могут приобрести их в кассе и музейном магазине. Сотрудники также обеспечены средствами индивидуальной защиты.