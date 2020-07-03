Фестиваль новой музыки в Петербурге представит онлайн мировые и российские премьеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Седьмой международный фестиваль reMusik.org, который представляет новейшие тенденции в мире академической музыки, открылся в пятницу в Санкт-Петербурге в онлайн-формате. В его программу вошли мировые и российские премьеры, которые будут транслироваться в свободном доступе на сайте фестиваля.

"Фестиваль reMusik.org охватывает различные направления современной академической музыки: экспериментальная, электроакустическая, электронная музыка, мультимедийные проекты, свободная импровизация и другие. В программе - только мировые и российские премьеры сочинений, созданных в последние десятилетия. Произведения подобраны так, что, несмотря на сложность и оригинальность музыкального языка, от слушателя не требуется специальной подготовки. Формат представления музыки не ограничен традиционными академическими концертами, а предполагает перформансы и экспериментальные выступления", - говорится на сайте фестиваля.

Фестиваль открыло выступление французского ансамбля Percussions de Strasbourg, основанного более полувека назад, в 1962 году. В его программе - сочинения Рафаэля Сендо, Филиппа Юреля, Артуро Корралеса, Оскара Бьянки и Владимира Раннева. Кроме того, на протяжении семи дней фестиваля выступят коллективы Lemniscate из Швейцарии, Adapter из Германии, Московский ансамбль современной музыки, швейцарское Trio S ITENWIND, российская виолончелистка Юлия Мигунова с сольным концертом и другие.

"Оценка новой музыки и ее понимание требуют соединения различных культурных аспектов, которые переносят аудиторию в зону слышания, концентрируя на собственных мыслях и внутреннем исследовании. В этом смысле программа фестиваля продолжает путь прошлых лет. Мы приложили все усилия для того, чтобы представить премьеры работ разных поколений композиторов, находящихся в постоянном поиске уникальных идей", - приводят организаторы слова композитора и художественного руководителя фестиваля Мехди Хоссейни.

В рамках фестиваля reMusik.org также пройдет финал IV международного конкурса композиторов имени Сергея Слонимского, где молодым композиторам предоставляется возможность услышать свои сочинения в исполнении Московского ансамбля современной музыки. На сайте события отмечается, что партитуры лауреатов конкурса будут опубликованы издательством reMusik.org. В программу фестиваля вошли и образовательные мероприятия. Все желающие смогут посредством Zoom присоединиться к творческим встречам и дискуссиям с композиторами, музыковедами и музыкальными критиками, также запланированы мастер-классы двух ансамблей.

Фестиваль reMusik.org продлится по 9 июля. Событие проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга, городского комитета по культуре, Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция, Французского института, посольства Швейцарии в РФ, генеральных консульств Швейцарии, Германии, Королевства Бельгия и Польского института в Санкт-Петербурге. Среди площадок, ежегодно принимающих фестиваль, - Концертный зал Мариинского театра, Новая сцена Александринского театра, Санкт-Петербургская филармония, Новая Голландия, креативное пространство "Люмьер-Холл", Мастерская Аникушина, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова и другие.