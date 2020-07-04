Александр Хант снял российскую часть международного кино о пандемии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июля. /ТАСС/. Уроженец Ханты-Мансийска, режиссер Александр Хант в больницах Москвы снял российскую часть международного документального фильма о пандемии коронавирусной инфекции. Съемки для ленты американского режиссера Эллен Керас (оператор фильма "Вечное сияние чистого разума") под рабочим названием "Хроника" идут примерно в 30 странах мира, премьера планируется осенью 2020 года, а вырученные средства пойдут в Фонд "Врачи без границ" на поддержку медиков, сообщил ТАСС Хант.

"На меня вышла Эллен Керас и предложила снять российскую часть будущего документального фильма о пандемии коронавирусной инфекции. Это международный проект, придуманный Керас, в котором принимают участие около 30 стран. Наша съемочная группа ездила в две московских больницы - 83-ю (Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медтехнологий ФМБА России - прим. ТАСС) и городскую клиническую №15 им. О.М. Филатова. Снимали непосредственно в "красной зоне", как идет борьба за жизнь, как врачи спасают людей, а пациенты, к сожалению, умирают. Находились на передовой всей этой коронавирусной истории. <…> Сейчас наша работа находится в монтаже", - сказал собеседник агентства.

По его словам, они снимали реальные ситуации, которые происходили в больницах во время лечения больных с коронавирусной инфекцией - работу врачей, что происходит с пациентами, операции, роды, гибель людей. "Мы были сторонними наблюдателями происходящего. Снимали и в реанимации людей, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Когда только приступили к процессу, я был больше скептиком коронавируса и мне казалось, что масштаб проблемы преувеличен. Но в больнице мысли изменились, серьезность проблемы для меня стала очевидной", - отметил режиссер.

Он рассказал, что рабочее название будущего документального фильма Эллен Керас - "Хроника". Планируется, что каждой из стран, которая войдет в ленту, будет посвящен эпизод продолжительностью около 10 минут, а общий хронометраж картины предполагается в районе двух часов. "Фильм будет в прокате. Это своего рода срез мировой пандемии, карантина и все, что с этим связано, придуманный автором проекта Эллен Керас. Объединить материал такого количества стран - большая работа. Ориентировочно лента должна быть представлена зрителям осенью 2020 года - в октябре-ноябре", - уточнил Хант.

Он добавил, что режиссеры из разных стран работают над фильмом бесплатно. При этом все, что заработает в прокате картина, пойдет в Фонд "Врачи без границ" на поддержку медиков.

Хант - российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и оператор. Наиболее известен как автор фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". Лауреат премии "Ника-2018" в номинации "Открытие года".