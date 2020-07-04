Третьяковку за первый день работы посетили 1,4 тыс. человек

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Около 1,4 тыс. человек посетили Государственную Третьяковскую галерею за первый день работы. Об этом сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

С середины марта Третьяковская галерея, как и другие учреждения культуры, была закрыта из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. "Мы подсчитали, сколько людей пришло вчера в музей, это в общей сложности 1 400 человек. Я считаю, это неплохо для первого дня, тем более это был рабочий день, пятница. Тем более что продолжают выходить анонсы о нашем открытии и об открытии выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", - сказала Трегулова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Она надеется, что в выходные посетителей будет больше. "Но мы абсолютно уверены, что то количество зрителей, которое к нам сейчас начнет приходить, оно будет таково, что мы полностью справимся с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Поверьте, мы к этому относимся невероятно серьезно. Мы очень заботимся и волнуемся о здоровье и всех наших сотрудников, и каждого из наших посетителей", - добавила генеральный директор галереи.

В пятницу открылись и Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, и Новая Третьяковка на Крымском Валу. Также начали работу малые музеи. Продлена работа выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Западном крыле Новой Третьяковки. Экспозиция объединила работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро и других художников. При этом впервые на временной выставке представлены такие масштабные произведения Васнецова из постоянной экспозиции Третьяковской галереи, как "Три царевны подземного царства", "Царевна-лягушка", "Иван-царевич на Сером Волке".

Также в здании на Крымском Валу открылась новая выставка - "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". Смирнов и Сорокин передали в дар галерее более 100 произведений современных молодых художников, а также пожертвование на самостоятельную закупку музеем произведений современного искусства. В экспозиции представлены работы художников Виктора Алимпиева, Таус Махачевой, Давида Тер-Оганьяна, Алисы Йоффе и многих других. Экспозиция будет открыта по 16 августа.