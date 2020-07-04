Третьяковка может создать арт-резиденции в своих филиалах

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея рассматривает возможность создания арт-резиденций в своих региональных филиалах, но они не будут подразумевать проживания. Об этом сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Для нас невероятно важна работа в регионах и работа с художественным сообществом в регионах. И для своих филиалов мы рассматриваем возможность пространств арт-резиденций для местных художников или для приглашаемых художников. Но только не с проживанием, потому что есть некое противоречие, - если ты создаешь музейное пространство, то жить в этом музейном пространстве, к сожалению, нельзя, в отличие от пространств, которые предоставляют под арт-резиденции те или иные частные фонды", - сказала Трегулова.

Филиал Третьяковской галереи в Самаре планируется открыть в 2022 году, до этого в городе будет работать временное представительство. Также филиалы галереи появятся во Владивостоке и Калининграде.

Также Трегулова добавила, что Третьяковка "шаг за шагом, очень дозированно" приобретает произведения современного искусства, в частности, на доход от фонда целевого капитала, созданного в июне прошлого года.