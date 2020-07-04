В Тульской области открыли музей истории металлургии

ТУЛА, 4 июля. /ТАСС/. Музейно-туристический комплекс, посвященный истории доменной металлургии, открыли в субботу в Дубенском районе Тульской области в усадьбе промышленников Мосоловых, построенной в начале XIX века. Создание музея и реставрация усадьбы проводились в рамках подготовки к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

"4 июля в Дубне в рамках празднования 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты открылся музейно-туристический комплекс в исторической усадьбе металлургов Мосоловых", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, ранее дом-усадьба использовался в качестве дома для местных жителей, в нем располагались 22 квартиры, в 2016 году они расселены. В 2017-2019 годах году был расчищен пруд, благоустроен усадебный парк, по программе подготовки к 500-летия Тульского кремля отреставрирован главный дом. В 2020 году за счет спонсорских средств создана музейная экспозиция.

"В рамках подготовки к празднованию 500-летия Кремля по инициативе губернатора Алексея Дюмина и при поддержке президента России Владимира Путина нам удалось консолидировать федеральные региональные и местные ресурсы, подключить предприятия и неравнодушных граждан. Это позволило выполнить колоссальную работу. В регионе многое делается для восстановления объектов культурного наследия, формированию экспозиций, развитию малых исторических городов и поселений. Эта усадьба - яркий пример того, как можно возродить из небытия объект, который станет украшением Тульской области и точкой притяжения туристов", - отметил на открытии комплекса первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

В музее организованы выставки, посвященные металлургической деятельности рода Мосоловых в XVII-ХХ веках. "Новая, единственная в России такого формата промышленная экспозиция. <...> Здесь можно увидеть домницу тульского кузнеца и доменную печь металлургического завода, посмотреть электронную энциклопедию заводов Тульской области и России. В экспозиции представлены более 200 подлинных экспонатов", - отметили в пресс-службе.

Также в музее есть экспозиции о защитниках южных рубежей России XVI-XVII веков, выставка из фондов Тульского государственного музея оружия с реконструкциями видов вооружения и доспехов защитников Большой засечной черты. Воссоздан интерьер гостиной, характерный для дворянских усадеб XIX века. "Кроме того, в усадьбе расположены ЗАГС, ресторан и гостиница. Также на территории - благоустроенный парк с игровыми зонами и набережной, лодочной станцией", - добавили в пресс-службе.

Об усадьбе

Дом-усадьба построен в 1828 году и принадлежал дворянскому роду Мосоловых, которые в разные периоды времени владели металлургическими заводами в Московской, Калужской, Брянской, Оренбургской, Пермской и других губерниях. А также Дубенским чугунолитейным заводом в Тульской губернии, основанном в первой половине XVIII века. Во времена СССР предприятие перешло на выпуск отопительных труб. Сейчас металл и изделия из него там не производятся.

О Тульском кремле

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение строительства Тульского кремля в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений Большой засечной черты имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, она защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На ремонт объектов культурного наследия и создание музейного квартала в историческом центре Тулы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было выделено около 700 млн рублей. В конце марта 2019 года регион получил около 1,2 млрд рублей на подготовку к празднованию юбилея Тульского кремля, на эти средства проводится благоустройство в исторических городах, в том числе в Чекалине (бывшем Лихвине), Одоеве, Белеве, Дубне, Крапивне и других, которые в разные периоды сыграли важную роль в истории Тульской области.