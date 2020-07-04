В Петербурге ежегодный "День Достоевского" впервые провели в онлайн-формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Ежегодный городской праздник "День Достоевского" в Санкт-Петербурге, который в этом году прошел в субботу в 11-й раз, впервые провели в онлайн-формате из-за пандемии. Для зрителей приготовили экскурсии по местам Достоевского и предпремьерный показ спектакля по мотивам произведений известного писателя, сообщила ТАСС куратор праздника Вера Бирон.

"День Достоевского" всегда проходит в Петербурге в первую субботу июля. Он приурочен не ко дню рождения писателя, а ко времени действия романа "Преступление и наказание", события которого, как известно, развернулись "в начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер".

"Обычно праздник выходит в город, все выходили на улицу, в этот раз необычный формат, совершенно все меняющий. [В числе мероприятий] - предпремьерный показ спектакля "Дефиле героев Достоевского в Никольских рядах". Мы были на улице, но без публики. Как известно, театру нужна реакция - здесь было совершенно другое состояние, но тоже очень интересное", - рассказала Бирон.

Спектакль режиссера Александра Баргмана транслировали на YouTube канале Музея Достоевского. Актеры петербургских театров представили короткие сцены-зарисовки из разных произведений Достоевского. "Спектакль прошел в Никольских рядах - это фантастическое пространство и само место очень Достоевское. Рядом Никольский собор, который был очень ценен Достоевскому, Крюков канал, Фонтанка - те места, которые попадают на страницы [произведений] Достоевского", - пояснила Бирон.

Кроме того, экскурсоводы-волонтеры Музея Достоевского в течения дня проводили экскурсии по петербургским местам, где жил писатель, в формате "инстаграм-сториз". Организаторы рассказали об истории самих зданий и событиях жизни писателя, связанных с ними. Впервые к празднику присоединился музейный кластер "Коломенский посад", который совместно с Пильняк-центром представил короткометражный фильм-перформанс по путевой заметке из "Дневника писателя" за 1877 год "Достоевский ROUTE".

Кроме того, Государственный музей городской скульптуры организовал видеопрогулку к памятнику писателя в Некрополе мастеров искусств. Библиотека им. Федора Абрамова провела онлайн-викторину по цитатам Достоевского, а библиотека "На Стремянной" опубликовала документальный ролик о том, как и почему петербургские предприниматели и художники "работают с образом автора" в коммерческой и некоммерческой сферах.