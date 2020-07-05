Михайловский дворец Русского музея снова откроется для посетителей 15 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Главное здание Русского музея - Михайловский дворец - возобновит работу 15 июля. Посетителей будут допускать на территорию только в масках, сообщили в музее.

"Михайловский дворец и Корпус Бенуа открываются 15 июля. О дате открытий Михайловского замка, Строгановского и Мраморного дворцов мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении. Музей закрывался для посетителей в марте из-за пандемии.

Впервые в практике музея билеты всех категорий можно приобрести только онлайн и только по сеансам. Продажа откроется 7 июля. При посещении всех объектов музея вход возможен только в гигиенических масках. На входе также будет проводиться измерение температуры.

Кроме того, с 8 июля откроется Михайловский сад Русского музея, с 15 июля - Летний сад.

Русский музей, учрежденный в 1895 году, - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Его коллекция включает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы более чем за тысячу лет - с Х по ХХI век.