На портале "Узнай Москву" запустили экскурсию по усадьбе Кусково

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Новая экскурсия появилась на портале "Узнай Москву". Теперь горожане смогут в онлайн-формате погулять по усадьбе Кусково, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Музей-усадьба "Кусково" - это уникальный объект, где сохранился дворцово-парковый ансамбль XVIII века. На протяжении нескольких столетий он принадлежал представителям графского рода Шереметевых. В усадьбе часто бывали Екатерина II и другие высокопоставленные гости, здесь проводили приемы и любовались произведениями искусства. Сегодня прогуляться по этому парку могут все желающие", - приводятся в сообщении слова куратора IТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Москвы Сергея Шакрыла.

Во время прогулки гостям усадьбы предлагают посмотреть дворец Шереметевых, построенный в стиле раннего классицизма, Большую каменную и Американскую оранжереи, просторный парк с газонами и цветниками, пруды и павильоны, посвященные разным странам Европы.

Маршрут подготовлен в рамках совместного спецпроекта портала "Узнай Москву" и департамента культуры города Москвы. На сайте также доступны прогулки по саду "Эрмитаж" и усадьбе Воронцово.

Интерактивный гид по городским достопримечательностям содержит описания более 2 тыс. зданий и сооружений, 644 памятников, 328 музеев, 196 территорий, сведения о 208 исторических личностях, 128 тематических прогулочных маршрутах и 64 квестах.