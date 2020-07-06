Грушинский фестиваль в режиме онлайн посмотрели более 500 тыс. человек

САМАРА, 6 июля. /Корр. ТАСС Валентина Брыкалина/. Концерты Олега Митяева, Вадима Егорова, Вадима и Валерия Мищуков, Александра Городницкого, Галины Хомчик и многих других авторов смогли увидеть в режиме онлайн зрители Международного фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который завершился 5 июля в Самарской области. Из-за пандемии коронавируса он впервые прошел в режиме онлайн, к трансляциям мероприятий фестиваля присоединились в общей сложности более 500 тыс. зрителей. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье министр культуры Самарской области Борис Илларионов.

"Со 2 по 5 июля состоялся 47-й по счету фестиваль авторской песни, он был посвящен 75-летию Великой Победы. За это время трансляции концертов, мастер-классов и творческих встреч фестиваля, по предварительным данным, посмотрели более 500 тыс. человек, трансляции велись в соцсетях, на видеохостинге "YouTube" и на официальном сайте фестиваля", - сообщил министр.

По его словам, зрители смогли увидеть концерты Олега Митяева, Вадима Егорова, Вадима и Валерия Мищуков, Александра Городницкого, Галины Хомчик и многих других авторов. А также трансляции с детского проекта Александра Щербины "Рука в Руке", когда дети поют песни вместе с их авторами, и масштабный гала-концерт.

Лауреатами и дипломантами фестиваля в этом году стали почти 30 авторов и исполнителей не только из России, но также из Израиля и США.

Идея Грушинского фестиваля авторской песни возникла в 1967 году после того, как на реке Уде в Иркутской области, спасая детей с перевернувшейся лодки, трагически погиб студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин. Первый фестиваль в память о Грушине состоялся год спустя в Жигулевских горах. Участвовали в нем около 600 человек, с каждым годом число участников росло. В 1980 году распоряжением обкома ВЛКСМ фестиваль был запрещен и вновь открылся лишь в 1986 году по случаю 400-летия Самары. Зимний Грушинский фестиваль проходит более 30 лет.