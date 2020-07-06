Маяк XIX века на Куршском заливе стал экспонатом Музея Мирового океана в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Исторический маяк XIX века в поселке Заливино на берегу Куршского залива в Калининградской области стал экспонатом Музея Мирового океана, решение о передаче принято Министерством культуры России, сообщила пресс-служба музея.

"Маяк в Заливино стал новым объектом Музея Мирового океана. Решение о передаче его музею принято Министерством культуры РФ. Теперь предстоит громадная работа по восстановлению этого исторического объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на входе на территорию маяка прикрепили табличку, на которой значится, что объект находится в федеральной собственности ФГБУК "Музей Мирового океана" и охраняется государством". Силами музейщиков проведены работы по уборке на близлежащей территории и намечены планы поэтапного восстановления этого уникального объекта не только для области, но и страны.

По данным из открытых источников, маяк в Заливине, известный еще как маяк Риндерорта, начал функционировать в 1868 году. Изначально это был керосиновый фонарь с линзой, укрепленный на деревянной штанге длиной 12 метров. В 1908 году из кирпича был построен маяк высотой 15,3 метра. Маяк имеет винтовую каменную лестницу, медную крышу и кирпичный дом смотрителя.

Огонь маяка был двухсекторный: красный и белый видимость 7 и 12 миль соответственно. Характеристики огня: свет 3,0 сек, затемнение 2,0 сек., период 5,0 сек, высота огня 14,3 м. В настоящее время маяк не действует. Маяк в Заливино - один из трех сохранившихся на территории Калининградской области маяков довоенной постройки.

Музей Мирового океана организован в Калининграде 12 апреля 1990 года. Первый в России комплексный маринистический музей. Имеет экспозиции, посвященные судоходству, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии мирового океана, а также маринистическую библиотеку и действующую экологическую станцию. На набережной реки Преголи, где располагается музей, пришвартованы плавучие экспонаты - самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей "Витязь", единственная в стране подводная лодка-музей 641-го проекта на плаву "Б-413", единственное в мире судно космической связи "Космонавт Виктор Пацаев", единственное в стране рыболовное судно-музей "СРТ-129", входящие в музейный комплекс. В Санкт-Петербурге, куда "протянулась" единственная в стране Набережная исторического флота Музея Мирового океана, ошвартован старейший в мире ледокол "Красин", являющийся филиалом музея.