Автор самого ковбойского саундтрека. Каким был Эннио Морриконе

Он написал музыку к сотням фильмов, посвятил всю свою жизнь творчеству, создал те самые мелодии, которые многие любят напевать (например, мотивы из фильмов "Хороший, плохой, злой" или "Профессионал"), великолепно дирижировал своими произведениями по всему миру. Вся пронизанная солнцем, живыми эмоциями и чувствами, как и родина Морриконе, его музыка останется с нами навсегда. Композитор скончался в возрасте 91 года

Эннио Морриконе родился в Риме в 1928 году и очень гордился тем, что за всю свою долгую жизнь никогда не переезжал из этого города. Его отец был джазовым трубачом, и именно от него будущий композитор получил первые уроки музыки, а в 12 лет поступил в Консерваторию святой Чечилии в Риме, откуда выпустился с тремя дипломами: по классу трубы, инструментовки и композиции. Но еще до ее окончания Морриконе стал приучать себя к работе. Искусство, несмотря на то, какую радость и наслаждение оно дарит, — это огромный труд. Будущий композитор хорошо это понимал и всю жизнь отличался феноменальной работоспособностью.

Описание В звукозаписывающей студии, 1977 год © Michael Ochs Archives/Getty Images

Еще будучи 16-летним студентом консерватории, Морриконе начинает играть в джазовом ансамбле и писать музыку. Правда, поначалу это были не такие серьезные и монументальные композиции — он просто аранжировал песни для радио и телешоу. Так он начал оттачивать умение оркестровки, за которое его очень ценили. Писать же музыку к кино, благодаря которой и прославился, он начал не сразу, а только в возрасте 33 лет, уже будучи опытным композитором. Италия, его родина, всегда была в его сердце. Наверное, поэтому и свой профессиональный путь Морриконе начал со спагетти-вестерна — популярного поджанра фильмов о Диком Западе, который зародился в этой стране. Сама судьба привела его к этому, ведь композитор учился в одном классе с Серджо Леоне, главным создателем этого жанра и режиссером культовых фильмов "За пригоршню долларов" (где, кстати, главную роль сыграл никому тогда не известный Клинт Иствуд) и "Хороший, плохой, злой".

Описание C Серджо Леоне на Каннском кинофестивале, 1984 год © Jean-Marc ZAORSKI/Gamma-Rapho via Getty Images

Кстати, именно к этой ленте Морриконе напишет тот самый саундтрек, который вы всегда напеваете, если вспоминаете о ковбоях. Именно композиции Морриконе, переплетаясь с сюжетом и режиссерским замыслом, создают то незабываемое настроение, которым и отличаются итальянские вестерны от классических.

' YouTube / Ennio Morricone'

И вот так, один раз ввязавшись в это, Морриконе пронесет спагетти-вестерны через всю свою жизнь, его имя будет прочно ассоциироваться с этим жанром, и свой главный "Оскар" он получит тоже за фильм о Диком Западе — за "Омерзительную восьмерку" Квентина Тарантино. Когда началась работа над фильмом, режиссер прислал Морриконе сценарий, где было множество деталей, порой совершенно незначительных, но для композитора и его работы это сыграло важную роль.

' YouTube / Ennio Morricone'

Прочитав текст и переговорив с Тарантино, музыкант решил создать что-то абсолютно уникальное, не похожее ни на сегодняшние вестерны, ни на вестерны, с которыми он работал 50 лет назад вместе с Леоне. Для него "Омерзительная восьмерка" была приключенческим фильмом, который просто снят в такой обстановке. Потому и саундтрек Морриконе создавал абсолютно другой. Такой подход был оправдан, и в 2016 году Американская киноакадемия наконец исправила ужасную несправедливость, вручив Морриконе давным-давно заслуженный "Оскар".

Описание Во время получения "Оскара" за музыку к фильму "Омерзительная восьмерка", 2016 год © Jordan Strauss/Invision/AP

Хотя в 2007 году композитор уже получал премию, за вклад в киноискусство — его индивидуальные работы почему-то никогда не привлекали жюри. Возможно, рассуждал Морриконе, причина — в географии: большая часть фильмов была снята в Италии. На самом деле самому композитору жутко не нравилось, что большинство людей помнят его лишь по вестернам. Сам он считал, что музыка к этим лентам занимает довольно небольшую часть его творчества. Но также он работал, например, с фильмами Пьера Паоло Пазолини "Сало, или 120 дней Содома" (страшнейшая и спорная лента о последних днях фашизма в Италии, где за основу взят роман маркиза де Сада и "Божественная комедия" Данте), "Теорема" (философско-религиозная картина, снятая по собственному произведению Пазолини), шизофренической и полной абсурда и сюрреализма картиной Бернардо Бертолуччи "Партнер" — потом с Морриконе начнут сотрудничать режиссеры со всего мира: Роман Полански, Оливер Стоун, Майк Николс, Терренс Малик и другие. В конце 60-х Морриконе поучаствует и в создании русско-итальянского фильма — последней режиссерской работе Михаила Калатозова "Красная палатка".

' Youtube / Ennio Morricone'

У каждого кинокомпозитора свой метод работы над музыкой и каждый уделяет внимание чему-то своему. Например, великий и прекрасный Джон Уильямс, автор саундтрека к "Звездным войнам", фильмам о Гарри Поттере, Индиане Джонсе и еще десяткам другим, предпочитает лейтмотивный метод. Это значит, что он тщательно работает с мелодией и, скорее всего, начинает с того, что придумывает музыкальную тему для героев, ситуаций. Как мотив "Имперского марша", который преследует любое упоминание о Дарте Вейдере в кадре. У Морриконе тоже есть свой метод, который можно озвучить так: сперва идет фильм, а потом — музыка. Перед тем как начать работу над саундтреком, он всегда смотрел ленту целиком. Потом ему требовалось немного времени, чтобы обдумать увиденное. Какая музыка могла бы звучать в этот момент? Как сделать эту ситуацию более комичной, а эту — более трагичной? Как подтолкнуть зрителя к определенным размышлениям? А когда музыка должна утихнуть?

' YouTube / HALIDONMUSIС'

Все это время, рассказывал Морриконе, с первого просмотра и до появления саундтрека, он был будто беременный, а значит, всегда думал о своем будущем "ребенке" — дома, на улице, когда просыпался утром и засыпал вечером, даже когда просто ходил в магазин. Морриконе безумно любил дирижировать своими произведениями. Он делал это до самого конца — даже когда ему уже было 90 лет, он вышел на сцену и дирижировал сидя: возраст давал о себе знать.

Описание После концерта, посвященного 90-летию, 2018 год © EPA-EFE/FABIO FRUSTACI

В большинстве случаев это были его киноработы, но Морриконе аранжировал и множество песен для звезд итальянской сцены. Например, для Джанни Моранди и Марио Ланцы, чьим большим поклонником был Муслим Магомаев. Кроме того, он писал не только для оркестра, но и камерные произведения для небольших составов, а еще успел поработать в самых разных жанрах: в его работах можно услышать и классический стиль, и джаз, и рок-н-ролл, и авангард. Все, за что брался композитор, он делал с удивительной тщательностью и качеством — за это он всегда боролся и уделял этому особое внимание.

' YouTube / Ennio Morricone'